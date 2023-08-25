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Не ешьте это! Мольфар увидел, как РФ “укрощает” солдат, чтобы те спокойно шли под пули

25 августа 2023, 16:45
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
чи вводять рос солдатам спец препарати

Россия вводит своим солдатам специальные препараты, которые влияют на психику и повышают физические возможности. В этом убежден мольфар Макс Гордеев.

— Это 100% правда. Им дают эти препараты через воду и пищу. Поэтому если вы где-то находили такую еду даже как сувенир, ни в коем случае нельзя ее пробовать, — сказал он в эфире Утра в большом городе.

Расклад Таро показал Гордееву некие манипуляции. На карте Сила изображен лев, которого укрощает женщина.

По словам мольфара, женщина в этой ситуации как раз олицетворяет препарат — “что-то слабое внешне, но действенное”.

— Поэтому да, через еду и напитки россиянам передают спецпрепараты, которые дают агрессию и неадекватность. Чтобы они спокойно могли пойти под пули, не понимая, что происходит, — добавил Гордеев.

Ранее мольфар увидел биолаборатории в России, где проводят эксперименты, в том числе над людьми. Таким образом диктатор Путин якобы ищет “эликсир бессмертия”.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Россия
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