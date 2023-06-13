Ночью 13 июня в Кривом Роге прогремели взрывы. Россия совершила массированную ракетную атаку по украинскому городу. Оккупанты ударили по нескольким мирным объектам в его разных частях, одним из которых стал жилой пятиэтажный дом.

Пока наши мирные люди спят в своих кроватях, россияне уже по традиции их атакуют. Цинично, мерзко, коварно, сложно подобрать слова и описать все то, что делает страна-террорист. Известно о погибших, пострадавших и тех, кто может находиться под завалами.

Звезды шоу-бизнеса в очередной раз пытаются показать миру, что творит Россия на нашей земле — не успев отойти от одной катастрофы, оккупанты совершают другую. Селебрити не сдерживают своих эмоций, а также выражают соболезнования всем пострадавшим.

Актриса Наталка Денисенко сделала репост видео, на котором видно, как огонь охватил этажи дома, а также территорию вокруг него.

— Пока мы каждый день достаем себя из дна, чтобы нормально жить, нелюди продолжают уничтожать… Кривой Рог… Это ужас. Наши люди, — написала Наталка.

Телеведущая Леся Никитюк поделилась аналогичным видео, под которым оставила комментарий президента Украины Владимира Зеленского. Также артистка добавила хэштег, в котором выразила свою ненависть к РФ.

Актриса Ксения Мишина поступила аналогично своим коллегам. Также звезда добавила плачущий эмодзи.

Фронтвумент группы The Hardkiss Юлия Санина лаконично написала: — Кривой Рог. Украина. Исполнительница прикрепила эмодзи в виде разбитого сердца.

Певица MamaRika выразила сочувствие тем, кто пострадал от очередной циничной атаки нашего бездушного соседа.

— Кривой Рог. Сочувствие всем пострадавшим и семьям погибших, — написала она.

Исполнитель Владимир Дантес решил поделиться видео девушки, квартира которой пострадала в результате этой атаки. На ролике видно, что впоследствии в ней выбиты окна, твориться хаос, а на улице пылает огонь.

— Вот вам русским мир. Спишь, а потом 3:30 и нет ни квартиры, ни машины, а там люди умирают, — едва сдерживая слезы говорит девушка на видео.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво показал фото последствий прилета по пятиэтажному дому.

— Люди спали! Не хватает уже боли в сердце… Кривой Рог, — написал он.

Журналистка Рамина Эсхакзай поделилась видео, на котором видно, как проходит спасательная операция.

— Кривой Рог, люди просто спали ночью, пока российские ракеты летели по мирным городам, чтобы уничтожить украинцев. Мои соболезнования родственникам и друзьям тех, кто сегодня потерял родных, — отметила она.

Взрывы в Кривом Роге прогремели в половине четвертого утра. По состоянию на 9:30 известно о шести погибших в результате обстрела Россией.