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Не выпуская альбомов и хитов: Рианна установила рекорд на Spotify

5 июля 2023, 13:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Рианна
Источник: Depositphotos

Барбадосская певица Рианна стала первой артисткой, чьи 10 песен достигли миллиарда прослушиваний в истории стримингового сервиса Spotify.

Этой новостью поделилась сама исполнительница в своем Instagram, отметив, что поставила такой рекорд даже не выпустив новый альбом.

Песни Рианны, которые получили миллиардные прослушивания: Diamonds, We Found Love, Love on the Brain, Stay, This Is What You Came For, Needed Me, Four Five Seconds, Work, Umbrella и Love the Way You Lie.

Последний свой альбом Рианна выпустила в 2016 году. Он возглавил Billboard 200.

В 2022 году исполнительница презентовала два саундтрека к фильму Черная пантера: Ваканда навсегда — Born Again и Lift Me Up, которые достигли второй позиции в Billboard Hot 100 и получили номинацию на премию Оскар за лучшую оригинальную песню.

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