Не удержался даже Патрон: Артем Пивоваров сыграл два благотворительных концерта в Киеве

16 и 17 декабря прошли большие благотворительные концерты Артема Пивоварова в Stereo Plaza в Киеве.

Выступления подытожили благотворительный тур Пивоварова по городам Украины в поддержку ВСУ и стали глотком свежего воздуха в трудные времена.

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Специально для столичных концертов команда артиста подготовила новое шоу, режиссером которого стал Perov.

На концертах звучали известные хиты и премьеры. Звездные гости Оля Полякова и Лилу45 спели Тішся и Радісно, выпущенные в рамках культурного проекта Твої вірші, мої ноти. А один из концертов не обделил вниманием даже пес Патрон — он присутствовал в зале.

Андрей Бедняков провел на концертах благотворительные аукционы – фирменная худи из Pivovarov Shop ушла с молотка за 210 тыс. грн.

Все средства, собранные на концертах, Артем Пивоваров направит в поддержку ВСУ.