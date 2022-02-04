Концертный директор национальной легенды Украины Софии Ротару Игорь Курилев рассказал, как она себя чувствует после Омикрона.

По словам мужчины, артистке уже лучше. Кроме того, болезнь не должна помешать рабочему графику исполнительницы и повлиять на запланированные концерты.

— Нормально чувствует себя. Она толком не распространяется, но все как обычно, не первый раз болеет человек, ничего сложного. На концертах это не отразится, — сказал он в беседе с Blitz+.

Напомним, ранее София Ротару сообщила, что у нее диагностировали Омикрон (штамм коронавируса). Артистка сказала, что с недугом боролась две недели, а также то, что не обошлось и без осложнений.

— Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений, — призналась София Ротару.

По ее словам, нужно еще время, однако ситуация под контролем благодаря медицинским работникам. Также исполнительница выразила благодарность своей семье, которая находится рядом, и призвала всех беречь своих близких и себя.

В январе сын Софии Ротару показал заснеженный особняк матери, который расположен под Киевом в селе Пятихатки. Его общая площадь — 1 412 квадратных метров. На территории много деревьев, гостевой дом, беседка, мангал и даже теннисный корт.

Артистка купила особняк 16 лет назад.