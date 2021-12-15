Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Персони

Не отказывалась от плохих вещей: Билли Айлиш о том, как порно испортило ей жизнь

15 декабря 2021, 18:47
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Не отказывалась от плохих вещей: Билли Айлиш о том, как порно испортило ей жизнь
Источник: Depositphotos

Американская певица Билли Айлиш призналась, что порнография испортила ей жизнь.

Артистка рассказала, что начала смотреть фильмы для взрослых с 11 лет. По ее словам, это негативно отразилось на ее психике.

— Если честно, я смотрела слишком много порно. Я думаю, что это действительно разрушило мой мозг, и я чувствую себя невероятно опустошенной из-за того количества порно, которое я видела, – поделилась Билли Айлиш во время интервью на SiriusXM.

Читайте также:
Біллі АйлішБилли Айлиш потеряла 100 тыс. подписчиков из-за фото груди

Она добавила, что смотрела даже ролики, в которых присутствуют элементы насилия. Билли считает, что из-за этого она страдает сонным параличом и ночными кошмарами.

Кроме того, из-за раннего опыта просмотра порнографии, она испытывает проблемы в сексуальной жизни.

— Первые разы, когда я занималась сексом, я не отказывалась от плохих вещей. Все потому, что я думала, что так должно происходить. Я не думала, что это плохо. Я думала, что люди так и должны заниматься сексом, – отметила Билли.

Читайте также:
Не отказывалась от плохих вещей: Билли Айлиш о том, как порно испортило ей жизньВ почете рогоносцы и массаж: что смотрели украинцы на PornHub в 2021 году

Источник
The Guardian
Теги
Билли Айлиш , Порно , Порноіндустрія
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка