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Не важна разница в возрасте, пол и время: Дорофеева презентовала трек raznotsvetnaya

16 февраля 2022, 09:57
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Не важна разница в возрасте, пол и время: Дорофеева презентовала трек raznotsvetnaya
Источник: Надя Дорофеева

Украинская певица Надя Дорофеева, которая выступает под псевдонимом Dorofeeva, презентовала новую песню raznotsvetnaya.

Представленный трек артистки, как и большинство ее композиций, зажигательный и танцевальный, более того — он про любовь. Разноцветная любовь это некая отсылка к тому, что для этого чувства не важна разница в возрасте, пол, время, когда и где вы встретились.

На обложке к песне изображено крупным планом лицо Нади, поверх которого, будто графити, написано raznotsvetnaya.

Кроме того, 16 февраля в 20.00 по киевскому времени Дорофеева презентует к этой песне клип, однако поклонникам певицы уже не терпится его увидеть, о чем они пишут в комментариях под тизером.

  • Сильно жду клип, песня супер!
  • Песня просто взрыв, столько эмоций.
  • Песня просто кайф.
  • Надя на коне мне напомнила Лободу на единороге в клипе Мира мало. Очень жду премьеру!
  • Боюсь представить, что будет в клипе, если тизер такой.
  • Уже так хочется увидеть клип.
  • Пока только похоже на смесь Maruv и Лободы.
  • Maruv вдохновила? — Пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что недавно Надя Дорофеева похвасталась новой татуировкой. Звезда сделала надпись на подколенной ямке raznotsvetnaya (разноцветная).

Новой работой на своем теле она подчеркнула важность быть смелым.

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Теги
Надя Дорофеева , Песня , прем’єра
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