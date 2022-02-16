Украинская певица Надя Дорофеева, которая выступает под псевдонимом Dorofeeva, презентовала новую песню raznotsvetnaya.

Представленный трек артистки, как и большинство ее композиций, зажигательный и танцевальный, более того — он про любовь. Разноцветная любовь это некая отсылка к тому, что для этого чувства не важна разница в возрасте, пол, время, когда и где вы встретились.

На обложке к песне изображено крупным планом лицо Нади, поверх которого, будто графити, написано raznotsvetnaya.

Кроме того, 16 февраля в 20.00 по киевскому времени Дорофеева презентует к этой песне клип, однако поклонникам певицы уже не терпится его увидеть, о чем они пишут в комментариях под тизером.

Сильно жду клип, песня супер!

Песня просто взрыв, столько эмоций.

Песня просто кайф.

Надя на коне мне напомнила Лободу на единороге в клипе Мира мало. Очень жду премьеру!

Боюсь представить, что будет в клипе, если тизер такой.

Уже так хочется увидеть клип.

Пока только похоже на смесь Maruv и Лободы.

Maruv вдохновила? — Пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что недавно Надя Дорофеева похвасталась новой татуировкой. Звезда сделала надпись на подколенной ямке raznotsvetnaya (разноцветная).

Новой работой на своем теле она подчеркнула важность быть смелым.