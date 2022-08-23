Украинский певец Иван Дорн поздравил Харьков с Днем города. В честь 368-летия артист написал стих.

В Instagram Иван обнародовал видео, в котором якобы звонит Харькову и разговаривает с ним по телефону. В авторском стихе исполнитель отметил, что гордится Харьковом.

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Салют, мій френд! Не бачились з тобою довго!

Не треба слів , там море сліз… Тож не кажи нічого!

Питати нема сенсу. Я розумію все. Пишаюсь!

Твій героїзм у всіх новинах світу. Всі все знають. Я гадаю.

Там кажуть, твоя м’язиста спина тримає Україну…

Там в списку ще герої, але ж ти сьогодні іменинник.

Так вочевидь у тебе темна смуга, що казати…

Та мати вчила біса посмішкою розчепляти.

Як ти той атом…

Ти красень, брате, а ті шрами — врода історична.

Межа минулого з майбутнім, що до тебе свище.

В новинах показали твоє обличчя в крові,

та ти тримався молодцем, не на колінах стояв.

Академічно, як і тоді опанувавши неньку,

ти підтягнув нас за собою на рівень не слабенький.

Від Слобожанщини до… Їни. Ти тримаєш рівень

Від Лисенка, Карамзіна до Крупіна і Жадана.

Скажи-но, як там спина?! Вона в новинах знову…

Їй завтра заспіваю колискову, будь готовий!

Спробую якось заспокоїти від грюканини

Нам всім вдається жити, поки твоя тримає спина!

Щось надто офіційно! Тримай респект, лови на груді

Твій ікс перехрестив їх зет, їх залп , їх зад паскудний.

Ти місто хіроу оф зе ворлд! Ти ж Харків, репа сіті!

Сумую, як приїду — розмалюю у графіті.

І треків декілька поставлю свіжих — ти заціниш

В новинах кажуть, браза, знову тобі прилетіло.

Короче! Ближче до суті… Чую, там сирена

Студентам полум’яний кіс від мене аж до неба!

І всім, хто був за Металіст, і на концерті Queen.

Сумська нехай не журиться! Я прилечу на дрінк…

Там в телевізорі тебе вітають, Приєднаюсь!

Харків, з народженням тебе! Пишаюсь, прихиляюсь.

Стій стійко, брате… Привіт від мати

До зустрічи…

Поклонники творчества Дорна оценили его стих-поздравление, отметив, что Харьков несокрушимый.

Очень искренне, оптимистично и патриотично!

Очень круто! Харьков, с днем рождения.

Плачу!

Ваня, как всегда в самое сердце! Ценим.

Просто до слез.

Очень круто, Дорн!

Харьков, держитесь!

Невероятно. Прекрасный стих про прекрасный Харьков.

Для меня именно так Харьков и звучит.

Харьков, поздравляем! Молимся за тебя и людей! — пишут в комментариях.

Стоит отметить, что Дорн не единственный, кто поздравил Харьков с Днем города. Так, певец Владимир Дантес сделал тату в честь родного города и рассказал, что он для него значит.