Телеведущий СТБ Григорий Решетник написал авторский стих про президента РФ Владимира Путина.

Свое произведение шоумен приурочил к обращению кровавого диктатора, опубликовав его в Instagram.

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Воно укотре нам хотіло пєрєдать прівєт

Донести, що він сильний, мощний і тому подібне

Проте увечері зайшли всі друзі в кабінет

Й сказали — Вова, ти нам не потрібен

Прощай, браток, ти відіграв своє

Не час благати й падати в коліна

Не треба було пхати носа у святе

Бо всі одразу знали — переможе Україна!

Подписчики Решетника оценили его творение, отметив, что из ведущего получается не плохой поэт.