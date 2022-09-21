Телеведущий СТБ Григорий Решетник написал авторский стих про президента РФ Владимира Путина.
Свое произведение шоумен приурочил к обращению кровавого диктатора, опубликовав его в Instagram.
Сейчас смотрят
***
Воно укотре нам хотіло пєрєдать прівєт
Донести, що він сильний, мощний і тому подібне
Проте увечері зайшли всі друзі в кабінет
Й сказали — Вова, ти нам не потрібен
Прощай, браток, ти відіграв своє
Не час благати й падати в коліна
Не треба було пхати носа у святе
Бо всі одразу знали — переможе Україна!
Подписчики Решетника оценили его творение, отметив, что из ведущего получается не плохой поэт.
- Невероятно крутое!
- Только так!
- Оно пошло гимн учить.
- Ваши стихи — шедевр.
- Какие прекрасные стихи. Не было любимых поэтов еще никогда. Но теперь есть.
- Браво! — пишут в комментариях Григория.
Ранее авторским стихом похвастался Иван Дорн. Свое творение он посвятил Харькову на День города — 23 августа.