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Не треба було пхати носа у святе! Решетник посвятил стих Путину

21 сентября 2022, 14:23
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Не треба було пхати носа у святе! Решетник посвятил стих Путину
Источник: Григорий Решетник

Телеведущий СТБ Григорий Решетник написал авторский стих про президента РФ Владимира Путина.

Свое произведение шоумен приурочил к обращению кровавого диктатора, опубликовав его в Instagram.

 

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Воно укотре нам хотіло пєрєдать прівєт
Донести, що він сильний, мощний і тому подібне
Проте увечері зайшли всі друзі в кабінет
Й сказали — Вова, ти нам не потрібен

Прощай, браток, ти відіграв своє
Не час благати й падати в коліна
Не треба було пхати носа у святе
Бо всі одразу знали —  переможе Україна!

Подписчики Решетника оценили его творение, отметив, что из ведущего получается не плохой поэт.

  • Невероятно крутое!
  • Только так!
  • Оно пошло гимн учить.
  • Ваши стихи — шедевр.
  • Какие прекрасные стихи. Не было любимых поэтов еще никогда. Но теперь есть.
  • Браво! — пишут в комментариях Григория.

Ранее авторским стихом похвастался Иван Дорн. Свое творение он посвятил Харькову на День города — 23 августа.

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Теги
Вірш Владимир Путин Григорий Решетник
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