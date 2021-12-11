Впереди Новый год и Рождество, которые нужно встречать с новогодним настроением. За несколько дней до праздника будет много суеты: нужно купить подарки, решить, где праздновать, выбрать наряды, приготовить кучу вкусностей… Именно поэтому заняться своим настроением нужно заранее. Как это можно сделать? Конечно, с помощью рождественских песен и кино!

Мы подобрали для вас список новогодних американских фильмов, которые вдохновят вас новогодней атмосферой.

Один дома, 1 и 2 части (1990; 1992)

Конечно, эта кинолента будет номером один в списке, потому что это классика американских новогодних фильмов. Возможно, кому-то она и надоела из-за того, что заполняет трансляции всех ТВ-каналов каждый год, однако этот фильм имеет право оставаться в этом списке.

Сюжет. Маленький восьмилетний мальчик Кевин остается дома один, потому что семья забыла его, отправляясь в новогоднее путешествие в Париж. Теперь ему придется провести несколько дней, спасая дом от бандитов с помощью хитрых ловушек.

Во второй части сюжет похожий, однако теперь действие фильма происходит в Нью-Йорке, где случайно оказывается Кевин. На этот раз ему нужно убегать от бандитов из прошлой части, решивших ему отомстить.

Гарри Поттер и философский камень (2001)

Куда же без вселенной Гарри Поттера! Многие дети и взрослые любят смотреть эти фильмы в новогоднюю пору, однако самая первая часть из них — самая рождественская. Приятно снова оказаться в Хогвартсе, погрузиться в атмосферу магии и колдовства, увидеть то, как колдуны празднуют Рождество.

Сюжет. Маленький 11-летний Гарри, живущий с тетей и дядей в чулане под лестницей, вдруг узнает, что он колдун. Теперь его ждет новая жизнь в Школе Чародейства и Волшебства Хогвартс. Он находит друзей, погружается в новый мир, полный магии. Однако не все так просто: Гарри ждут испытания, которые он должен преодолеть с помощью своих верных друзей даже несмотря на враждебные происки.

Рождество на двоих (2019)

Американско-британская романтическая комедия, сюжет которой вдохновлен песней Джорджа Майкла Last Christmas. В фильме главную роль играет Эмилия Кларк, звезда сериала Игра престолов и киноленты До встречи с тобой. Этот фильм особенно понравится женщинам, потому что кто из нас не любит хорошие мелодрамы?

Сюжет. Кейт считает себя неудачницей. Она работает продавцом в костюме эльфа в маленьком магазинчике, с жильем возникают проблемы, личные отношения почему-то не клеятся… Однажды на работе она встречает парня по имени Том, который меняет ее жизнь навсегда.

Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен (2006)

Комедия, которая является одним из лучших американских новогодних фильмов, потому что дает понять, что даже самые ожесточенные враги могут помириться, увидев настоящую ценность Рождества (особенно если враждовать они начали из-за пустяка).

Сюжет. Две семьи в канун Рождества переезжают в маленький американский городок. Сначала все идет хорошо, семьи дружат, пока дочь одного из соседей не показывает своему отцу их дом через спутник. Он сердится из-за того, что дом их семьи выглядит меньше дома соседей, поэтому решает установить такую ​​иллюминацию, чтобы она была видна из космоса. С этого момента и начинается спор двух семей.

Гринч — похититель Рождества (2000)

Еще одна рождественская американская комедия, основанная на одноименной книге Доктора Сьюза. Главную роль Гринча играет непревзойденный Джим Керри. Лента особенно рекомендуется для просмотра с детьми.

Сюжет: все жители Хувилля с удовольствием празднуют Рождество. Хотя нет, не все — есть в этом городе некто Гринч, который ненавидит Рождество и все, что с ним связано, поэтому время от времени жестоко шутит над другими жителями города, из-за чего Гринча все недолюбливают. Однако маленькая девочка Синди Лу интересуется его историей и помогает ему снова поверить в дух Рождества.