10 декабря отмечают Всемирный день футбола. Красивые и подкачанные мужчины, бегающие за мячом по полю, всегда пользовались спросом среди женщин.

Многие дамы, выходя замуж за спортсменов, становились известными благодаря своим мужьям, однако некоторые были популярными и задолго до этого. Звездные красотки, которые успешно вышли замуж за футболистов — далее в материале.

Виктория Бекхэм (муж Дэвид Бекхэм)

Нет такого человека, который бы не слышал об этой паре. В то время (1997 год) она успешная солистка британской поп-группы Spice Girls, он — подающий большие надежды полузащитник футбольного клуба Манчестер Юнайтед.

Однажды после матча на вечеринке Дэвид решил подойти к Виктории и взять ее номер телефона. Уже в 1999 году влюбленные поженились.

Сейчас они воспитывают четверых детей — троих сыновей и дочь.

Дэвид и Виктория являются одной из самых примерных, долговечный и обсуждаемых футбольных пар. Это тот случай, когда супруги не только построили счастливую семью, но и не забывают о личной самореализации.

Сейчас Виктория — модный дизайнер и успешная бизнесвумен.

Шакира (муж Жерар Пике)

Уже в школьные годы Шакира выпускала альбомы и снималась в главных ролях в сериалах, поэтому во время знакомства со своим мужем колумбийская певица была всемирно известной.

Познакомились они также благодаря карьере Шакиры — в 2010 году испанский футболист снялся в ее клипе. В 2011 году пара объявила о своих отношениях.

Сейчас влюбленные воспитывают двоих сыновей. Несмотря на то, что последний альбом артистки вышел в 2017 году, она не поставила крест на карьере, выпускает новые треки и радует поклонников своими выступлениями.

Колин Руни (муж Уэйн Руни)

Еще до знакомства с футболистом, Колин была известной журналисткой. Будучи уже в браке с Уэйном она написала автобиографию, выпустила диск с собственным комплексом упражнений для поддержания фигуры и стала лицом нескольких успешных брендов.

У Колин и Уэйна четверо сыновей, младшему из которых три года.

Несмотря на публичные скандалы с изменами мужа, журналистке удалось сохранить семью.

Антонелла Рокуццо (муж Лионель Месси)

Антонелла не была и не могла быть популярной до знакомства с Месси, у нее просто не было на это шансов. Влюбленные знакомы с пяти лет. В 2008 году они начали встречаться, а в 2017 году сыграли официальную свадьбу. На тот момент пара воспитывала уже двоих сыновей, всего у них их трое.

Антонелла всегда поддерживала своего мужа и находилась рядом с ним, влюбленные все свободное время стараются проводить в кругу семьи. Последнее из таких событий — уход Месси из футбольного клуба Барселона. Тогда женщина написала в социальных сетях, что они обязательно справятся с этим испытанием.

По слухам, в кругу футболиста отмечали, что в свое время Антонелла положительно повлияла на него.

Ана Иванович (муж Бастиан Швайнштайгер)

Сербская профессиональная теннисистка начала встречаться с футболистом Баварии и сборной Германии Бастианом Швайнштайгером в 2014 году.

До этого спортсменка уже успела стать победительницей Открытого чемпионата Франции в 2008 году, финалисткой двух других чемпионатов Большого шлема и победительницей 15 чемпионатов женской теннисной ассоциации WTA.

В 2016 году влюбленные узаконили свои отношения и Ана завершила карьеру, а через два года родила первенца. Сейчас они воспитывают двоих сыновей.

Футбол — это уже давно не просто игра, но и стиль жизни. Поэтому к Всемирному дню футбола Факты ICTV подготовили голосование за самого стильного игрока. 10 мировых футболистов, из которых не просто так выбрать.