Певица Тина Кароль отмечает день рождения. 25 января артистке исполняется 38 лет.

В Instagram-stories исполнительница решила показать поклонникам свое праздничное утро, обнародовав несколько фото.

На одном из них артистка предстала с патриотическим тортом, на котором написано — Свободные. Несокрушимые. Сам он выполнен в белом цвете, а украшен желтыми и нежно-голубыми сердцами.

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Также Тина Кароль показала селфи. На нем артистка улыбается, а на фоне стоит букет желтых тюльпанов в вазе.

Стоит отметить, что в 2022 году исполнительница призналась, что с 25 лет не празднует свой день рождения — именно тогда она с покойным мужем, бизнесменом Евгением Огиром, начала бороться за его жизнь.

Она всегда старалась в этот день убегать от лишних глаз, поскольку считает этот праздник обычным днем, в котором много надежд.