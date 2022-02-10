Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Капитолий, где произнесла речь в поддержку нового закона о насилии в отношении женщин. В Вашингтон звезда прибыла вместе со своей 17-летней приемной дочкой Захарой.

Во время своего выступления Джоли произнесла эмоциональную речь, во время которой не смогла сдержать слез. Джоли пристыдила Конгресс США за то, что он не одобрял законопроект долгое время — почти 10 лет.

— Находясь здесь, в центре власти нашей страны, я могу думать только о тех, кого заставили чувствовать себя бессильными их обидчики из-за системы, которая не смогла их защитить, — сказала Анджелина.

Она добавила, что в семьях где есть насилие страдают и дети.

— Больше всего я хочу напомнить о том, что в таких семьях дети, которые напуганы и страдают в этот момент. Некоторые из них, к сожалению, умерли. Но их можно было спасти, — подчеркнула актриса.

В конце своей речи Джоли добавила, что для многих женщин этот закон принят слишком поздно.

— Этот закон нужен в память о тех, кого больше нет. Хочу напомнить о тех, для кого этот закон был принят слишком поздно, — сказала Анджелина.

Закон о насилии в отношении женщин предусматривает программы поддержки в случае насилия в семье, насилия на свиданиях, а также преследования.