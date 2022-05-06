Телеведущий Сергей Притула прокомментировал вброс Юрия Швеца о краже гуманитарной помощи в Украине.

Об этом фейке ему рассказала мама. Притула отметил, что украинцам важно анализировать информацию для того, чтобы не попасть на крючок пропаганды российского КГБиста.

— Какой-то Юрий Швец сказал, что Америка дала помощь, а она не идет на передовую, а находится где-то на Западной Украине. Почему украинцы верят какому-то КГБисту, который хрен знает откуда взялся? Я понимаю, что срабатывает такая технология, когда человек критикует тех, кто вам не нравится. Я специально посмотрел фрагмент видео Швеца, он критикует Арестовича. Я и сам, мягко говоря, не готов петь ему оды, но только потому, что какой-то российский КГБист критикует кого-то, кто тебе может не нравиться, то сразу ему доверять? – сказал телеведущий.

Притула призвал украинцев фильтровать информацию в интернете и не искать предательства там, где его нет.

— Все работают на победу, независимо от фамилии и занимаемой должности. Я лично предателей в высших эшелонах власти не вижу. Я вижу людей, которые 24/7 работают, – добавил Притула.

Отметим, что ранее в сети распространился фейк о том, что якобы гуманитарная помощь и поставляемое в Украину оружие разворовывается и является предметом для коррупции.

Автором этого вброса является Юрий Швец, который в медиапространстве себя позиционирует как эксперта по вопросам, связанным с Украиной.

На самом же деле он является экс-разведчиком КГБ и бывшим однокурсником президента РФ Владимира Путина.