Бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева высказалась о скандале с Екатериной Репяховой, которую ранее она назвала “наглой тварью”.

Что Созаева сказала о Репяховой

По словам Ларисы, она не жалеет о том, что публично высказывала свое мнение о нынешней супруге Виктора Павлика. К тому же она не отказывается от своих слов.

— Я не жалею, что высказывала свое мнение о новой жене Павлика в публичном пространстве. Потому что когда это все происходило, журналисты говорили: мол, это нормально — иметь любовь в любом возрасте, хвалили их, какие молодцы! Я просто показала, кто такой этот человек. Там не сколько о любви, там совсем другие желания — достичь своей цели, — сказала Созаева.

Отметим, в 2021 году Созаева записала видеообращение, в котором назвала Репяхову “наглой тварью” и обвинила в разрушении семьи. Тогда Екатерина обратилась в суд с требованием компенсации за моральный ущерб.

По словам Созаевой, сначала она готовилась к апелляции, но из-за полномасштабного вторжения решила не продолжать судебный процесс. Женщина возместила избраннице Павлика ущерб в размере 8 тыс. грн, а также судебный сбор в размере 3 178 грн.

— Когда мне пришли документы на иск в суд, я стала готовиться к апелляции. У меня уже был адвокат, но началось полномасштабное вторжение. Прошло определенное время. Я подумала: зачем мне это все? Заплачу те деньги. Наша судебная система — это не о справедливости, это о деньгах. Сейчас я уже все отпустила, не имею никаких обид, каждый живет свою жизнь и делает свой выбор, — пояснила Созаева.

