Американская актриса и звезда сериала Друзья Кортни Кокс призналась, что имела зависимость от инъекций ботокса и филеров.

В интервью Sunday Times Style она рассказала, что была одержима борьбой с возрастными изменениями и не понимала, как выглядит на самом деле.

– Я годами пыталась сохранить свою молодость. Это началось с того момента, когда мне впервые сказали, что мое лицо стало меняться из-за возраста. Я не понимала, что я, черт возьми, выгляжу странно из-за этих инъекций. Было время, когда я говорила себе: Надо остановиться. Это просто безумие, — рассказала Кортни.

Позже звезда даже отважилась на пластические операции. После хирургических вмешательств Кортни Кокс стала почти неузнаваемой, столкнулась с критикой со стороны поклонников и стала получать отказы в ролях.

По словам 57-летней актрисы, на данный момент она уже не пользуется услугами косметологии, поскольку предпочитает уходовую косметику и прекрасно себя чувствует.

– Я чувствую себя молодой. У меня есть много друзей за тридцать. Меня не беспокоит разница в возрасте – пока я не начинаю слишком много думать об этом, мы одного возраста, – добавила звезда.

Ранее последствия неудачной бьюти-процедуры показала модель Линда Евангелиста. Она сделала процедуру CoolSculpting, которая позволяет избавиться от локальных жировых отложений посредством воздействия низких температур.

После этого Линда начала замечать выпуклости на подбородке, бедрах и в области груди и подмышек. Те области, которые она хотела уменьшить, внезапно увеличились, а потом и онемели.

В результате звезде поставили диагноз парадоксальная жировая гиперплазия и сказали, что никакие диеты и упражнения никогда не исправят ситуацию.