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Не рокерша, а элегантная кошечка. Юлия Санина очаровала нарядом в финале Евровидения

13 мая 2023, 22:26
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Юлия Санина
Источник: Юлия Санина

Фронтвумен группы The Hardkiss и ведущая Евровидения 2023 Юлия Санина очаровала зрителей конкурса своим нарядом в финале.

На главной сцене в Ливерпуле Санина предстала в желтом обтягивающем платье в пол. В свою очередь Алиша Диксон появилась в синем наряде, что в тандеме напомнило флаг Украины.

Волосы Юлия уложила, на лицо нанесла легкий макияж. Образ Санина дополнила аксессуарами — серьгами и ожерельем.

Евровидение 2023 ведущие

Поклонники не стали скупиться на комплименты и оценили образ Юлии Саниной в финале Евровидения 2023.

  • Как красиво.
  • Просто вау!
  • Вы невероятная.
  • Наша гордость! Очень красивая.
  • Какой красивый образ, — пишут в комментариях

Стоит отметить, что в каждом из полуфиналов Юлия выглядела сногсшибательно. Так, 9 мая Санина предстала в черном обтягивающем платье, низ которого был покрыт пламенем.

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Во втором полуфинале Юлия появилась в синем кожаном комбинезоне, который между собой был сшит шнурками.

Напомним, что в финале Евровидения 2023 на сцену выйдут представители Украины — дуэт Tvorchi. Он выступит под 19 номером.

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