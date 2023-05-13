Не рокерша, а элегантная кошечка. Юлия Санина очаровала нарядом в финале Евровидения

Фронтвумен группы The Hardkiss и ведущая Евровидения 2023 Юлия Санина очаровала зрителей конкурса своим нарядом в финале.

На главной сцене в Ливерпуле Санина предстала в желтом обтягивающем платье в пол. В свою очередь Алиша Диксон появилась в синем наряде, что в тандеме напомнило флаг Украины.

Волосы Юлия уложила, на лицо нанесла легкий макияж. Образ Санина дополнила аксессуарами — серьгами и ожерельем.

Поклонники не стали скупиться на комплименты и оценили образ Юлии Саниной в финале Евровидения 2023.

Как красиво.

Просто вау!

Вы невероятная.

Наша гордость! Очень красивая.

Какой красивый образ, — пишут в комментариях

Стоит отметить, что в каждом из полуфиналов Юлия выглядела сногсшибательно. Так, 9 мая Санина предстала в черном обтягивающем платье, низ которого был покрыт пламенем.

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Во втором полуфинале Юлия появилась в синем кожаном комбинезоне, который между собой был сшит шнурками.

Напомним, что в финале Евровидения 2023 на сцену выйдут представители Украины — дуэт Tvorchi. Он выступит под 19 номером.