Не рокерша, а элегантная кошечка. Юлия Санина очаровала нарядом в финале Евровидения

Фронтвумен группы The Hardkiss и ведущая Евровидения 2023 Юлия Санина очаровала зрителей конкурса своим нарядом в финале.
На главной сцене в Ливерпуле Санина предстала в желтом обтягивающем платье в пол. В свою очередь Алиша Диксон появилась в синем наряде, что в тандеме напомнило флаг Украины.
Волосы Юлия уложила, на лицо нанесла легкий макияж. Образ Санина дополнила аксессуарами — серьгами и ожерельем.
Поклонники не стали скупиться на комплименты и оценили образ Юлии Саниной в финале Евровидения 2023.
- Как красиво.
- Просто вау!
- Вы невероятная.
- Наша гордость! Очень красивая.
- Какой красивый образ, — пишут в комментариях
Стоит отметить, что в каждом из полуфиналов Юлия выглядела сногсшибательно. Так, 9 мая Санина предстала в черном обтягивающем платье, низ которого был покрыт пламенем.
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Во втором полуфинале Юлия появилась в синем кожаном комбинезоне, который между собой был сшит шнурками.
Напомним, что в финале Евровидения 2023 на сцену выйдут представители Украины — дуэт Tvorchi. Он выступит под 19 номером.