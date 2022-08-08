Жених блогера-миллионика Саши Бо, стоматолог Платон Тарнавский попал в скандал из-за оскорбительного заявления о переселенцах из Донбасса.

В Instagram-stories врач призвал не продавать недвижимость в Карпатах людям из Донецкой и Луганской областей, объяснив это тем, что тогда российские оккупанты придут их “освобождать”.

— Не продавайте беженцам собственность в Карпатах во время войны, если не хотите еще одного Донецка и Луганска здесь, и чтобы вас пришли “освобождать”, — написал Тарнавский.

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Некоторых пользователей сети возмутило такое заявление возлюбленного Саши Бо.

— Здесь бойфренд Саши Бо тоже сделался политическим экспертом… А почему только в Карпатах? Я, наоборот, за горы не волновалась, потому что гуцулы натолкут трембитами… Но что это за клеймение? Это как говорить, что все цыгане воруют, а украинцы все любят сало, — гвоорится в сообщении.

Сама Саша Бо никак не прокомментировала такие слова возлюбленного.