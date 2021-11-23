Не поехать в Крым я не могла — Долина огорчена запретом на въезд в Украину

Российская певица Лариса Долина, которой запрещен въезд в Украину, высказалась о том, как относится к выступлениям в Крыму, а также, почему скучает по Одессе.

Артистка огорчена запретом на въезд в Украину, мол, скучает по Одессе, так как это место силы.

— Для меня это не просто огорчение. Я не могу попасть в свой город, в Одессу. Я не могу попасть на кладбище, где похоронены члены моей семьи. Это, конечно, одна из главных причин. Одесса меня всегда подпитывала. Мне надо было просто пройтись по бульвару, чтобы вернуть силы и физические, и душевные. Сейчас у меня уже столько лет нет этой возможности, и я питаю себя искусственно. Это тяжело, — заявила Долина в интервью Скажи Гордеевой.

Также артистка поделилась, что для нее стал неожиданностью запрет на въезд в Украину. По ее словам, она никогда не думала, что политика постучится в ее дом.

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— Не поехать в Крым я не могла, потому что тоже считаю, что Крым — это все же российская история. Дальше не буду углубляться. Если бы я не была с этим согласна, то я бы не поехала туда. Я не думала, что это выльется в то, что выльется, и мне запретят въезд в Украину, в Одессу, — отметила Долина.

Кроме того, Лариса Долина заверила, что без других украинских городов она проживет, а вот Одесса — это часть души.

Запрет на въезд в Украину Лариса Долина получила в 2018 году. Тогда Минкульт внес ее в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Причиной стало выступление Долиной в оккупированном Крыму.