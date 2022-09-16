Не платим за проживание и еду: Alyosha призналась, за какие средства живет в США

Украинская певица Alyosha рассказала, за какие средства живет вместе с тремя детьми в США и имеет ли собственный заработок.

В настоящее время артистка находится в штате Нью-Джерси, где проживают мама и отчим ее мужа Тараса Тополи.

По словам Alyosha, в США она не платит за проживание и продукты, ведь их покупает свекровь.

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– Я не могу сказать, что мы тратим $3 тыс. в месяц. Мы едим ту еду, которую покупает мама с Алексом, со своим мужем. Мы не платим за проживание. Можем периодически покупать какую-то одежду, но как только мы прилетели, очень много людей собрали нам кучу одежды для детей, для меня. Поэтому в одежде у нас тоже нужды нет. Единственное, на что я могу тратить средства – на одежду, в которой я выступаю, потому что здесь нет никаких концертных нарядов, на обувь, какие-то вкусности, игрушки, – рассказала певица в интервью Слава+.

В среднем Alyosha тратит около $1,5 тыс., однако каждый месяц сумма может быть разной. Певица призналась, что иногда выступает на корпоративах и так зарабатывает деньги.

В Америке семья артистки не получает социальных выплат для беженцев.

– Я этим не занималась. Мы пытались подать какие-то заявления, чтобы получить здесь какую-нибудь медстраховку. Но я получила отказ, получили отказ Марк и Мария, а Роман (дети супругов – Ред.) получил положительный результат, потому что он рожден в Америке. Но никаких программ для украинцев, которые убежали от войны, мы не оформляли, — прокомментировала певица.

Фото: Alyosha