Несмотря на свой плотный график, звезды находят время для любимых дел. Так, некоторые селебрити украинского шоу-бизнеса не против расслабиться и порыбачить на водоеме. Зачастую считается, что это, скорее, мужское хобби, однако нет.

Факты ICTV подготовили подборку женщин-звезд, которые любят рыбачить.

Злата Огневич

Певица и главная героиня романтического реалити шоу Холостячка 2 Злата Огневич доказала, что рыбалка ей не чужда. Так, в третьем выпуске Холостячки Огневич отправилась на свидание с мужчинами, где и показала, как умеет ловить рыбу.

По словам Огневич, летом она может ездить на рыбалку 3-4 раза за неделю.

— Я выросла в Крыму. Папа ходил на рыбалку на пирс и ловил ершей. Уха из них потрясающая… В 90-е, когда зарплату на работе папе не давали, рыба заменяла нам мясо, — рассказала Злата.

София Ротару

Ни для кого не секрет, что София Ротару любит рыбалку. Подтвердила это и ее родная сестра, певица Аурика. Женщина рассказала, что такое совместное хобби у них еще с детства.

— Раньше, когда мы приезжали домой и родители еще были живы, то успевали только сбросить вещи и бежали на озеро ловить рыбу, — рассказала она.

После родители на участке вырыли прудик и запустили рыбу, чтобы дочери не убегали, а были рядом.

— Рыбалка и удочки у нас с детства… Сейчас мы можем выехать куда-то — на платные пруды или речку, — поделилась Аурика.

Даша Астафьева

Модель неоднократно говорила, что рыбалка — это ее хобби. Звезда сравнивает ловлю рыбы с массажем, ездой на велосипеде и гулянием по лесу, утверждая, что получает от этого удовольствие.

Больше всего в этом деле Астафьевой нравится процесс, а пойманную рыбу зачастую она отпускает.

Антонина Матвиенко

Дочь Нины Матвиенко, певица Антонина не прочь порыбачить и половить карасей. Так, в своем Instagram Антонина похвасталась уловом. Вместе со своим другом она словила большого сома.

Оля Полякова

Артистка также не прочь расслабиться за ловлей рыбы. На одном из таких выездов Полякова словила немаленького карпа, чем похвасталась в своем микроблоге.