Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая рассказала, что живет вместе с мамой, поскольку не может оставаться одна.

Отвечая на вопрос — убирать квартиру самой или нанимать клининг, певица отметила, что проживает со своей мамой, которая очень помогает ей в быту.

— Поскольку я шопоголик, то этих вещей с каждой неделей становится все больше и больше. У нас есть уже отдельная комната для этих вещей, несмотря на то, что есть гардеробная, есть еще и отдельная комната, — сказала Александра.

Артистка рассказала, что живут они за Киевом в доме.

— Я живу с мамой, я привезла ее с Харькова и она живет со мной, поскольку у меня есть проблемы с тем, что не могу оставаться наедине. Это проблема многих артистов, когда им очень сложно оставаться наедине со своими мыслями, — призналась Зарицкая.

Певица отметила, что это не депрессия, а просто сложно справляться с эмоциями.

— Когда я бывает остаюсь одна, я либо с кем-то разговариваю по телефону, либо очень громко слушаю музыку, сериалы или что-то другое, чтоб не нагружать себя и не думать, — сказала Александра.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая шокировала поклонников результатом своего похудения. За год артистка сбросила 30 килограммов лишнего веса.

Трансформация исполнительницы началась тогда, когда она начала танцевать на одном из телепроектов, после продолжила заниматься спортом и правильно питаться.