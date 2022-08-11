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Нельзя откладывать жизнь: Каменских призналась, что успокаивает ее во время войны

11 августа 2022, 10:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Нельзя откладывать жизнь: Каменских призналась, что успокаивает ее во время войны
Источник: Настя Каменских

Певица Настя Каменских рассказала, что ее успокаивает и вдохновляет в столь тяжелое время для Украины и граждан нашей страны.

Речь идет о словах — Однажды все станет только воспоминанием.

— Слова, успокаивающие меня и внушающие надежду. Что нынешние темные времена однажды останутся в прошлом и только в нашей памяти о них, — отметила Каменских.

Артистка добавила, что с другой стороны эти слова вдохновляют жить здесь и сейчас, не дожидаясь лучшего момента. Поскольку напоминают, что жизнь нельзя откладывать на потом, поскольку каждый ее момент — бесценное сокровище.

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 — Однажды оно тоже станет воспоминанием. Поэтому двигаемся дальше, впереди много дел, — подытожила Настя.

В начале августа Настя Каменских презентовала клип Коли мине війна. Композиция о нежных чувствах украинских женщин, которые переживают во время войны и  хотят быть рядом с любимыми.

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