В День территориальной обороны Украины группа Антитела поделилась уникальными кадрами с фронта.

В Instagram участники обнародовали серию фото, на которых показали, как несут службу в рядах 130 батальона в качестве стрелков и стрелков-парамедиков с начала полномасштабной войны.

— Они взяли в руки оружие не потому, что хотели, а потому что не могли по-другому. Вместе с тысячами украинцев, которые в мирной жизни были врачами, учителями, инженерами, предпринимателями. Бойцы сил ТРО – это люди, которые имеют отвагу и смелость, и в жилах которых течет настоящая казацкая кровь! Силы ТРО – это олицетворение воли украинцев, — говорится под фото.

Вместе с собратьями коллектив показал всему миру, что сегодня украинцы объединены и несмотря на то, чем занимались в мирной жизни, готовы взять в руки оружие и стать на защиту государства.

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В конце августа группу Антитела откомандировали в Киев с передовой. Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь продолжают нести службу в рядах 130 батальона ТРО, однако теперь не выходят согласно боевым распоряжениям на передовую в качестве стрелков-парамедиков эвакуационных экипажей.

Фото: Антитела