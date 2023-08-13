Певица MamaRika вышла на связь с поклонниками после того, как показалась в карете скорой помощи.

Артистка рассказала, что ей стало плохо прям перед выходом на сцену фестиваля, где у нее было запланировано выступление.

Как оказалось, у певицы начались трястись руки и было головокружение.

— Вчера был очень тяжелый день. Спасибо, что вы волнуетесь, и спрашиваете, все ли хорошо. Я, как видите, уже в вертикали, но вчера была в горизонтали. Я чувствовала, что последние месяцы были очень сложными и у нас очень много работы, стрессы. Усталость накапливалась. У меня было подозрение, что я просто сломаюсь. Перед выходом на сцену я почувствовала, что просто не могу встать со стула, — отметила MamaRika.

Добавляет, хорошо, что на площадке была карета скорой помощи. Ее забрали и начали откачивать. Оказалось, что давление было 90/60, общее истощение организма, переутомление.

Артистка все таки вышла на сцену, после того, как врачи сделали ей несколько уколов. Теперь она сделала вывод — слушать свой организм и не истощать себя.

— Я плохо сплю. Есть семья. Все вместе трудно совмещать. Самое главное, что меня напичкали всякими уколами, и я все-таки вышла на сцену. Это, чтобы вы понимали, старая школа. Я вообще, не помню, чтобы у меня такое было в жизни. Сегодня я дома с семьей, отсыпаюсь и все уже хорошо, — сказала исполнительница.

Ранее мы писали о том, что MamaRika забрала скорая. Тогда артистка ничего не объяснила, а лишь обнародовала фото, на котором лежит в машине на койке, а рядом с ней врач. Также она успокоила поклонников, отметив, что ее уже откачали и все хорошо.