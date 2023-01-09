Певица Настя Каменских обнародовала видео Дворца Украина до и после российской ракетной атаки 31 декабря. Таким образом артистка решила показать последствия действий страны-агрессора.

В опубликованном видео Настя показала свои выступления в концертом зале Киева, а также то, что с ним стало.

Певица подчеркнула, что это место — праздник, оно всегда было наполнено смехом и громкими аплодисментами, а в довоенное время в канун рождественского и новогоднего периода всегда принимало детей и их родителей на праздничные события.

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— Там всегда царила атмосфера творчества, там творили истинное искусство. Место культурных событий, спектаклей и концертов. Для меня это знаковое место с самого детства, поскольку я часто бывала во дворце, за его кулисами и в гримерках, потому что мои родители работали в хоре им. Г.Веревки и часто там выступали, — поделилась Каменских.

Настя также вспомнила, как выступала там 16 февраля 2022 года — за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

— На сцене Дворца я пела песню Почуття на Украинской песне года и не могла представить, что почти через год его изуродует война. Что номер на песню Кришталь, который мы тогда активно готовили для выступления на премии YUNA, запланированной на март, зрители в этом зале тогда так и не увидят, — рассказала певица.

Артистка подчеркнула, что стране-агрессору не удастся украсть у украинцев атмосферу праздника, и выразила надежду, что мы обязательно вернем себе все, что нам принадлежит.