Актер Евгений Кошевой рассказал о сложных отношениях с 15-летней дочерью Варварой.

По его словам, девочка не выросла мажоркой, однако у нее на запросы нет стопа.

— У нее нет стопа: — Я хочу, я хочу, я хочу. Я говорю: — Остановись. Убираем три хочу и одно оставляем. Это все. Я считаю это прогрессом в наших отношениях, что касается финансовой составляющей. Она понимает, что сейчас заработок не такой, как раньше, — поделился Евгений.

Не скрывает, были сложные отношения с дочерью не только с ним, но и с мамой. Около двух лет на фоне переходного возраста.

Также недавно на девочку посыпался хейт из-за роликов в TikTok под русскоязычные песни.

— Под российских артистов, поддерживающих Украину. Мы провели с ней беседу, я не буду в это углубляться, — коротко прокомментировал это Кошевой.

Кроме того, девочка продолжает вести соцсети на русском языке. Актер говорит, беседы по этому поводу тоже были, но влиять на это как-то или следить за этим смысла нет. Все должна понять сама.

Стоит отметить то, что Варвара почистила свой Instagram, оставив лишь два фото.