Американский актер Брайан Крэнстон заявил, что он завершает свою карьеру, правда, на время. Планирует он это в 2026 году, когда закончит все проекты, в которых задействован. Тогда ему будет 70 лет.

Дело в том, что звезда сериала Во все тяжкие хочет уделить больше времени своей жене Робин Дирден, которая изменила всю свою жизнь, подстроившись под актера.

— Я хочу изменить парадигму. Последние 34 года Робин жила, держась за мой хвост. Она была “плюс один”, она была женой знаменитости. Ей пришлось изменить свою жизнь и приспособиться к моей. Она получила от этого огромную пользу, но мы не равны. Я хочу это выровнять. Она этого заслуживает, — сказал он.

Немного позже в Instagram Крэнстон подчеркнул, что уходит из кино не на всегда, а на некоторое время. Кроме того, что он хочет пожить обычной жизнью с женой, он также планирует набраться жизненного опыта, чтобы справиться с ролями, которые ему предлагают в силу возраста.

— Я отключусь от социальных сетей, сойду с “хомячьего колеса бизнеса” и окунусь в классические романы, которые всегда обещал себе прочесть, но не читал… А пока позвольте мне просто выразить глубокую благодарность всем вам, кто был так невероятно добр и щедр, читая мои посты и следя за моей карьерой, — отметил Брайан.

Также он сообщил, что скоро выйдет несколько фильмов, которыми он гордится, что продюсирует несколько историй для телевидения, которые ему очень нравятся, и планирует вернуться на Бродвей.