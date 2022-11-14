Певец Дмитрий Монатик (Monatik) назвал сумму, которую собрал для ВСУ и украинцев за период полномасштабной войны.

Благодаря благотворительному туру ART Оборона, партнерским проектам и личным средствам артисту удалось собрать более 20 млн грн (более €500 тыс.).

— Начиная с 1 апреля я принял решение, что дело, которым я умею профессионально заниматься, может приносить максимальную пользу моей дорогой стране. Именно поэтому уже восемь месяцев подряд мы даем благотворительные концерты в формате ART Оборона, — отметил Монатик.

Добавляет, за это время было реализовано более 50 сольных концертов, а также поддержка совместных музыкальных проектов и привлечение, и объединение других артистов для того, чтобы вместе делать еще больше для Украины.

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Певец отметил, что подобные отчеты никогда не были его принципами, поскольку он предпочитает делать хорошие дела и не кричать об этом. Но сейчас понимает, что несет ответственность перед каждым, кто приходит к ним на концерты и становится частью общего фронта.