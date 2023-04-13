Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о кризисе в отношениях с мужем, гитаристом коллектива Валерием Бебко.

Говорит, в тот момент много всего было — не так давно родился сын, успех альбома Залізна ластівка, концерт в Дворце спорта. Пережить кризис в отношениях помогли откровенные разговоры друг с другом.

— Тогда было так тяжело в отношениях и так опасно, что я не хочу повторить это сейчас… На наших с Валом отношениях держится все: группа, дом, семья. Мы над этим работаем в первую очередь, — сказала Юлия в Ближче до зірок.

Более того, певица ревнует мужа, поскольку Валерия нередко забрасывают фанатки откровенными сообщениями.