Украинская актриса Анна Кузина, которая получила известность после съемок в российском сериале Универ, рассказала, общается ли она с кем-то из коллег по проекту после начала полномасштабной войны.

Съемки последнего сезона сериала проходили в 2020 году. Тогда, говорит Анна, на площадке царила дружелюбная атмосфера. Выделила Кузина съемочную группу, которая всегда говорила: — Вау, Украина! Вы такие продвинутые.

— Это и операторская группа, которая знает наших операторов и видела их работы, это и гримеры — они все в восторге. То есть, если мы говорим о каком-то бытовом уровне, об общении людей, то не было никакого напряжения. Никто мне не говорил: — Крым – наш! Вы хохлы. Такого не было никогда, — вспоминает актриса.

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Упомянула Анна и Настасью Самбурскую, однако говорит, они не общаются, хоть и подписаны друг на друга в Instagram. С кем из сериала поддерживает связь, так это — Арарат Кещян.

— С Самбурской мы не общаемся. Она мне не пишет, я ей тоже не пишу… Я не буду комментировать позицию Арарата, чтобы не компрометировать его… Он поддерживает украинцев, — подчеркнула Кузина.

Фото: Анна Кузина