20 декабря на телеканале СТБ стартовала главная премьера зимы – сериал Кофе с кардамоном. Главных героев в картине сыграли Елена Лавренюк и Павел Делонг.
Сериал рассказывает о юной украинке Анне, которая связала свою жизнь с гораздо старшим женатым польским шляхтичем Адамом. Съемки сериала Кофе с кардамоном проходили во Львове и Львовской области — Вишне и Жовкве, а также в Киеве.
В понедельник, 20 декабря, зрители увидели первые две серии костюмированной драмы. Не обошлось без сравнений с нашумевшим сериалом Крепостная.
- Главная героиня такая красавица!
- Очень хороший сериал!
- Наконец-то на родном языке. Так приятно слушать!
- В сто раз лучший сериал, чем Крепостная!
- Интересное начало, смотрю с удовольствием!
- Главная героиня шикарна!
- Интересный фильм, хочется смотреть. Хорошие декорации.
- Прекрасное начало.
- После Крепостной – не то!
- Я читала книгу Натальи Гурницкой “Мелодия кофе в тональность кардамона”, по которой сняли этот сериал, и могу с уверенностью сказать, что зрителю будет очень интересно!
Сериал Кофе с кардамоном будет выходить с понедельника по четверг в 20.15 на СТБ. Историческая драма будет доступна в двух форматах, более откровенную версию зрители смогут посмотреть на YouTube.
График выхода серий Кофе с кардамоном:
1 и 2 серия — 20 декабря;
3 и 4 серия — 21 декабря;
5, 6 и 7 серия — 22 декабря;
8, 9 и 10 серия — 23 декабря.