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Не хуже Крепостной: сеть обсуждает новый сериал Кофе с кардамоном

20 декабря 2021, 23:10
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Не хуже Крепостной: сеть обсуждает новый сериал Кофе с кардамоном
Источник: СТБ

20 декабря на телеканале СТБ стартовала главная премьера зимы – сериал Кофе с кардамоном. Главных героев в картине сыграли Елена Лавренюк и Павел Делонг.

Сериал рассказывает о юной украинке Анне, которая связала свою жизнь с гораздо старшим женатым польским шляхтичем Адамом. Съемки сериала Кофе с кардамоном проходили во Львове и Львовской области — Вишне и Жовкве, а также в Киеве.

В понедельник, 20 декабря, зрители увидели первые две серии костюмированной драмы. Не обошлось без сравнений с нашумевшим сериалом Крепостная.

  • Главная героиня такая красавица!
  • Очень хороший сериал!
  • Наконец-то на родном языке. Так приятно слушать!
  • В сто раз лучший сериал, чем Крепостная!
  • Интересное начало, смотрю с удовольствием!
  • Главная героиня шикарна!
  • Интересный фильм, хочется смотреть. Хорошие декорации.
  • Прекрасное начало.
  • После Крепостной – не то!
  • Я читала книгу Натальи Гурницкой “Мелодия кофе в тональность кардамона”, по которой сняли этот сериал, и могу с уверенностью сказать, что зрителю будет очень интересно!

Сериал Кофе с кардамоном будет выходить с понедельника по четверг в 20.15 на СТБ. Историческая драма будет доступна в двух форматах, более откровенную версию зрители смогут посмотреть на YouTube.

График выхода серий Кофе с кардамоном:

1 и 2 серия — 20 декабря;
3 и 4 серия — 21 декабря;
5, 6 и 7 серия — 22 декабря;
8, 9 и 10 серия — 23 декабря.

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Теги
Алена Лавренюк , СТБ
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