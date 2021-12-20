20 декабря на телеканале СТБ стартовала главная премьера зимы – сериал Кофе с кардамоном. Главных героев в картине сыграли Елена Лавренюк и Павел Делонг.

Сериал рассказывает о юной украинке Анне, которая связала свою жизнь с гораздо старшим женатым польским шляхтичем Адамом. Съемки сериала Кофе с кардамоном проходили во Львове и Львовской области — Вишне и Жовкве, а также в Киеве.

В понедельник, 20 декабря, зрители увидели первые две серии костюмированной драмы. Не обошлось без сравнений с нашумевшим сериалом Крепостная.

Главная героиня такая красавица!

Очень хороший сериал!

Наконец-то на родном языке. Так приятно слушать!

В сто раз лучший сериал, чем Крепостная!

Интересное начало, смотрю с удовольствием!

Главная героиня шикарна!

Интересный фильм, хочется смотреть. Хорошие декорации.

Прекрасное начало.

После Крепостной – не то!

Я читала книгу Натальи Гурницкой “Мелодия кофе в тональность кардамона”, по которой сняли этот сериал, и могу с уверенностью сказать, что зрителю будет очень интересно!

Сериал Кофе с кардамоном будет выходить с понедельника по четверг в 20.15 на СТБ. Историческая драма будет доступна в двух форматах, более откровенную версию зрители смогут посмотреть на YouTube.

График выхода серий Кофе с кардамоном:

1 и 2 серия — 20 декабря;

3 и 4 серия — 21 декабря;

5, 6 и 7 серия — 22 декабря;

8, 9 и 10 серия — 23 декабря.