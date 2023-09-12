Рокеры из Aerosmith отложили свой прощальный тур по Северной Америке из-за травмы одного из музыкантов. Как оказалось, у вокалиста Стивена Тайлера повреждены голосовые связки.

Прощальный тур Aerosmith под названием Peace Out начался в сентябре несколькими концертами — следующее выступление ожидалось в Торонто. Однако мероприятие перенесли на февраль 2024 года. Впрочем, уже в следующем месяце артисты выступят во Флориде, судя по обновленному графику.

Об этом музыканты заявили в Instagram.

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— Я с болью в сердце сообщаю, что получил строгое предписание врача не петь в течение следующих тридцати дней. Во время субботнего концерта я повредил голосовые связки, что привело к последующему кровотечению. Нам придется перенести несколько концертов, чтобы мы могли вернуться и дать то представление, которого вы заслуживаете, — заявил Стивен Тайлер

Пользователи сети отреагировали на неприятный инцидент и пожелали артисту скорого выздоровления:

Это неудивительно для его возраста. Он один из величайших фронтменов в истории музыки.

Здоровье на первом месте. Я думаю, что гастроли на данном этапе должны быть по одному шоу в неделю.

Это не очень хороший знак. Надеюсь, он хорошо восстановится.

Напомним, что в июле Элтон Джон завершил свой прощальный тур, который длился с 2018 года. Артист трогательно закончил свою 50-летнюю музыкальную карьеру.