Концерт украинской группы ТНМК во Флоренции (Италия) отменили. Дело в том, что местная полиция отозвала разрешение коллектива на проведение выступления 23 октября.

По словам участника группы Фоззи, правоохранительные органы объяснили такое решение тем, что рядом проходила акция неофашистов и якобы лучше не обострять ситуацию. Об этом он рассказал в Facebook.

— Даже под гитару не разрешили. А у барабанщика из кармана украли телефон. Такого плана гастроли вчера были. Зато сегодня в 16:00 мы сыграем (надеемся) у римского форума. Все дороги ведут туда, — подчеркнул музыкант.

Отметим, концерты украинских артистов приветствуют во всем цивилизованном мире, однако бывают единичные исключения. Так, в сентября в Германии отменили концерт группы Вопли Видоплясова.

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Фото: ТНМК