24 августа наше государство отмечает свой самый главный праздник — День Независимости. В 2022 году украинцы празднуют 31-ю годовщину становления страны.

В этом году День Независимости необычный, поскольку сейчас в Украине идет полномасштабная война с РФ. Однако у граждан нашей страны сомнений нет — победа за нами, поскольку сейчас мы стали едиными как никогда, упорно и смело защищаем свои территории.

Эксклюзивно для Фактов ICTV в День Независимости Надя Дорофеева, Алина Паш, Alyona Alyona, Jerry Heil, Валерий Харчишин и Tayanna написали Украине письмо победы, выразив то, в чем сомнений нет — РФ потерпит поражение.

Сейчас смотрят

Первое, что скажет певица Надя Дорофеева нашей несокрушимой стране — Украина, ты невероятная, крепкая, единственная! Никогда и никому не разрешай менять свою историю! Береги себя!

Рэп-исполнительница Alyona Alyona отметила, что если бы могла написать письмо нашей стране ко Дню победы, то первое, чтобы это было — слова благодарности.

— Я бы поблагодарила ее за то, что она вобрала в себя всю историю, сделала нас такими, какие мы есть, и одарила нас щедрой землей, талантами, культурой, всем на свете. И поблагодарила бы ее за то, что мы все можем жить здесь, творить, делать и прославлять ее на весь мир.

Фронтмен группы Друга ріка Валерий Харчишин сразу бы поблагодарил наших защитников.

— Спасибо! Спасибо украинцам, ВСУ, защитникам Украины. Спасибо за то, что очнулись. Спасибо за то, что почувствовали, кем мы являемся на самом деле.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк отметил, что не сомневается в победе.

— С Днем победы, моя любимая и независимая Украина! Мы не сомневались в нашей общей победе для тебя ни минуты.

Исполнительница Алина Паш отметила, что мы навсегда запомним, какой ценой далась победа.

— Я скажу — Спасибо. И скажу, что мы навсегда запомним, какую цену Украина заплатила за эту победу. Память – это та вещь, которую мы передадим своим детям, а они – своим. Память — это прививка нашей историей на генетическом уровне. Это та вещь, которая поможет не потерять наше единство в будущем и готовность наших потомков к тому, что россияне снова могут проявить себя. Поэтому мы должны помнить.

Певица Jerry Heil думает, что сбудется пророчество третьего куплета нашего гимна.

***

А завзяття, праця щира свого ще докаже,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,

За Карпати відоб’ється, згомонить степами,

України слава стане поміж народами.

Исполнительница Tayanna оставила лаконичное письмо Украине — Родная моя ненька. Ты сильная, ты радостная и скоро будешь счастливой.

Все, что нам сейчас нужно делать — ежедневно приближать победу, работая каждый на своем фронте, не терять веры, поскольку украинские защитники показали, насколько они сильнее “второй армии мира”.

Несмотря на то, что каждому тяжело, сдаваться нельзя, необходимо наоборот искать в себе силы. Все будет Украина!