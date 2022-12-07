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Не доверяю людям и просыпаюсь ночью: Зарицкая призналась, что страдает от тревожности

7 декабря 2022, 13:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Олександра Зарицька
Источник: Kazka

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая призналась, что начала страдать от тревожности и поделилась, как справляется с ней.

Певица отметила, что сейчас в ее жизни не лучший период, как и у всех украинцев. Она не доверяет людям и по 10 раз проверяет, закрыла ли двери.

— Часто просыпаюсь среди ночи. Плачу каждый день. Слезы как раз помогают, этого не надо бояться, стесняться, — говорит Александра.

В ролике Зарицкая показала, как правильно справляться с тревожностью и что для этого нужно делать.

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— Скрести ладони, сцепившись большими пальцами так, чтобы они напоминали бабочку. Приложи ладони к груди и по очереди ритмично постучи себя по ключицам. Через внутренние вибрации вы почувствуете звуки, похожие на громкое сердцебиение. Продолжать упражнение нужно до тех пор, пока дыхание не выровняется, — отметила артистка.

Ранее Александра Зарицкая показала, как использовала отключение света с пользой. Звезда изменила имидж, покрасив волосы в новый цвет.

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