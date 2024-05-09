Певица Наталья Барбу, представлявшая Молдову в первом полуфинале Евровидения 2024, разочарована из-за того, что не вышла в финал песенного конкурса.
Артистка распространила в сториз пост с критикой шоу от одной из поклонниц, правда, быстро его удалила.
Наталья Барбу отреагировала на свой провал на Евровидении 2024
У себя в Instagram представительница Молдовы делает репосты от пользователей, которых возмутило то, что в финале они не услышат песню Натальи Барбу In The Middle и не увидят ее номер.
Сначала она опубликовала комментарий и от поклонницы по имени Каталина, который впоследствии убрала. Возможно, из-за того, что он довольно прозрачно намекал на участников от Ирландии и Финляндии, которые поразили зрителей своими неординарными и смелыми выступлениями и прошли в финал.
— Если ты хочешь победить как человек, это невозможно. Надо быть демоном или нудистом, — написала поклонница Барбу.
Это уже вторая попытка певицы покорить Евровидение. В 2007 году она добралась до 10 места в общей финальной таблице.
Кроме Натальи Барбу первый полуфинал завершился неудачей для представителей Австралии, Азербайджана, Исландии и Польши.