Компания Warner Bros. раскрыла дату выхода фильма Мортал Комбат 2 — картина появится в кинотеатрах уже осенью 2025 года. Продолжение впервые анонсировали еще в 2022 году.

Раскрыта дата выхода Мортал Комбат 2

Ожидается, что фильм выйдет в IMAX 24 октября 2025 года. Режиссером картины стал Саймон МакКуойд, который также снял и первую часть.

Первый Мортал Комбат стал относительно успешной адаптацией видеоигры — в 2021 году картина заработала около $125 млн.

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Не исключено, что в новом фильме мы увидим героев, которые так и не появились в первой части.

— Джонни Кейджа нет в оригинальном фильме из-за его размеров — он может иметь собственное гравитационное поле. Это могло нарушить баланс. У нас много интересных персонажей, сюжетов и материалов для работы, — признался Саймон.

Любители фентези не будут скучать и в этом году — недавно компания HBO раскрыла дату выхода 2 сезона Дома дракона. Ожидается, что зрители увидят 8 эпизодов, а премьера состоится 16 июня 2024 года. Второй сезон раскроет больше о связи Рейниры и Деймона. Кстати, в продолжении не будет скачков во времени, что и будет отличительной чертой второго сезона.