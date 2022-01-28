Украинская певица Ани Лорак и российский певец Артем Качер презентовали общую песню под название Материк. Композиция вошла в новый альбом исполнителя.

Ани Лорак периодически радует своих поклонников дуэтами с другими звездами. На этот раз артистка спела вместе с рэпером. Несмотря на то, что сама песня довольно лирическая и о любви, она имеет танцевальный характер.

— Песни находят отклик в сердцах только если они честные. Эта история неспроста обрела жизнь — мне отозвались эмоции, заложенные в каждой строчке. Не бойтесь отпускать любовь… Иногда это единственный правильный выход, — написала Ани Лорак в Instagram.

Сам Качер отметил, что артистка — удивительная певица и необычный человек.

Стоит отметить, что автором слов песни стал Артем Умрихин — продюсер и солист дуэта Artik & Asti.

Поклонники Ани Лорак оценили новый дуэт, отметив, что с нетерпением ждут выход клипа.

С премьерой! Спасибо вам за этот шедевр.

Поздравляю с хитом!

Это пушка. С премьерой! Такой неожиданный , но классный дуэт. Заявочка на хит года.

Спасибо за ваш труд! Когда нам ждать клип?

Это настоящий шедевр и кайф.

Каролина, это прекрасный тандем.

У вас с Артемом так сочетаются голоса. Эта песня порвет все чарты.

Каролина, песня просто класс.

Как всегда огонь!

Очень душевная. — Пишут пользователи сети.

Напомним, в августе Ани Лорак спела в дуэте с Сергеем Лазаревым. Они презентовали совместную песню Не отпускай.