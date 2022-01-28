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Не бойтесь отпускать любовь: Лорак спела в дуэте с российским рэпером

28 января 2022, 14:27
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Не бойтесь отпускать любовь: Лорак спела в дуэте с российским рэпером

Украинская певица Ани Лорак и российский певец Артем Качер презентовали общую песню под название Материк. Композиция вошла в новый альбом исполнителя.

Ани Лорак периодически радует своих поклонников дуэтами с другими звездами. На этот раз артистка спела вместе с рэпером. Несмотря на то, что сама песня довольно лирическая и о любви, она имеет танцевальный характер.

— Песни находят отклик в сердцах только если они честные. Эта история неспроста обрела жизнь — мне отозвались эмоции, заложенные в каждой строчке. Не бойтесь отпускать любовь… Иногда это единственный правильный выход, — написала Ани Лорак в Instagram.

Сам Качер отметил, что артистка — удивительная певица и необычный человек.

Стоит отметить, что автором слов песни стал Артем Умрихин — продюсер и солист дуэта Artik & Asti.

Поклонники Ани Лорак оценили новый дуэт, отметив, что с нетерпением ждут выход клипа.

  • С премьерой! Спасибо вам за этот шедевр.
  • Поздравляю с хитом!
  • Это пушка. С премьерой! Такой неожиданный , но классный дуэт. Заявочка на хит года.
  • Спасибо за ваш труд! Когда нам ждать клип?
  • Это настоящий шедевр и кайф.
  • Каролина, это прекрасный тандем.
  •  У вас с Артемом так сочетаются голоса. Эта песня порвет все чарты.
  • Каролина, песня просто класс.
  • Как всегда огонь!
  • Очень душевная. — Пишут пользователи сети.
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Напомним, в августе Ани Лорак спела в дуэте с Сергеем Лазаревым. Они презентовали совместную песню Не отпускай.

Теги
Ани Лорак , Песня , прем’єра
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