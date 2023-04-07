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Персони

Названа причина смерти Coolio: что убило звезду хита Gangsta’s Paradise

7 апреля 2023, 14:28
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Репер Coolio (Куліо)
Источник: Depositphotos

Причиной смерти американского рэпера Coolio (Кулио) стала передозировки фентанилом. Также в организме рэпера обнаружили следы героина и метамфетамина.

Следователи считают, что тяжелая астма в сочетании с длительным курением также способствовала смерти Coolio.

— Согласно отчету коронера округа Лос-Анджелес, на момент смерти рэпер страдал болезнью сердца и астмой. Он недавно употреблял фенциклидин или PCP (синтетический фармакологический препарат для внутривенного наркоза; диссоциативное вещество, которое на сленге называют angel dust, HOG, killer weed, KJ и т.д.), — говорится в отчете.

Автор хитов Gangsta’s Paradise и Fantastic Voyag скончался 28 сентября в Лос-Анджелесе. 59-летнего рэпера нашли без сознания в квартире его друга, на полу в ванной.

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Через месяц после смерти Coolio его дети сделали ожерелья с прахом отца внутри, украсив кулоны персональными надписями.

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Источник
CBS News
Теги
реп Смерть
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