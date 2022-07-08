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Навсегда 28: на фронте погиб участник шоу Эксы Александр Стрикаль

8 июля 2022, 15:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Навсегда 28: на фронте погиб участник шоу Эксы Александр Стрикаль

В боях против российских оккупантов погиб украинский воин Александр Стрикаль. Он был участником второго сезона шоу Эксы, которое шло на Новом канале.

Украинскому защитнику было 28 лет. О его смерти стало известно из Facebook Мироновского городского совета.

— 6 июля в боях против российских оккупантов в Донецкой области при выполнении боевой задачи погиб наш земляк, мироновчанин Александр Александрович Стрикаль. Жизнь воина спасти не удалось, ему навсегда будет 28 лет, — говорится в сообщении.

У Александра остались родители, жена Светлана, с которой он участвовал в реалити Эксы и маленькая дочь Ева.

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— Многие уже знают. Не знаю, что мне говорить. Я до сих пор как не живая. Саша погиб, защищая Украину. Вечная память, — написала Светлана в Instagram.

Представители городского совета пригласили всех жителей присоединиться к цепи почета, чтобы провести защитника. О дате и место сообщат дополнительно.

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Теги
Війна в Україні Смерть
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