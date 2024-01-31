Телеведущая Маша Ефросинина высказалась о блогерах из YouTube-канала Исландия TV Сергее Иванове и Владимире Петрове, которые в эфире своей программы оскорбляли и унижали женщин.

Что Ефросинина сказала о Петрове и Иванове

В сториз в Instagram Маша отреагировала на некорректные высказывания мужчин в адрес певицы Alyona Alyona и блогера Алины Доротюк.

Телеведущая умышленно не назвала фамилии Петрова и Иванова, чтобы “не пачкать свои пальцы”, но из контекста сообщения понятно, что речь идет именно о них.

Сейчас смотрят

— Я едва ли не самая первая женщина, с которой они начали оббивание своих мизогинних нарративов. Едва ли не самое “любимое” их кликбейтное имя, благодаря которому они собирают свои жалкие просмотры. Меня они системно оскорбляют, обливают помоями и говорят сугубо клевету, — написала она.

Ефросинина подчеркнула, что ранее не обращала внимания на высказывания Петрова и Иванова в ее адрес, ведь для нее они “как уличная помойка”.

По словам Маши, блогеры из Исландия TV только и добиваются того, чтобы их увидели и обсуждали широкой общественностью.

— Считаю, что невозможно закенсилить то, что базово не имело и не имеет социального веса, авторитета и репутации. Даже если они извинятся, они не прекратят вонять. Оставьте их наедине с их глубокими травмами и маленькими п**ьками, которые никому не нужны. Хватит подпитывать стервятников и придавать им значимости, — написала Маша.

Также Ефросинина выразила поддержку Alyona Alyona и Алине Доротюк, которых оскорбили Петров и Иванов.