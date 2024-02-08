Участница реалити-шоу Пара на миллион на Новом Канале Настя Талпа, которая после замужества сменила фамилию на Скальницкая, рассекретила свой заработок за месяц. Сумма оказалась впечатляющей.

Сколько зарабатывает Настя Талпа

Блогерша отметила, что не отличается какой-то изюминкой или талантом, однако имеет характер, который позволил ей развиться. Талпа, которая позиционирует себя как эксперт по монетизации, призналась, что каждый месяц зарабатывает на курсах в Instagram от 2 млн грн. При этом заверила, что платит все налоги через свой ФОП, и 40% прибыли отдает своей команде.

— Я росла не как Аня Алхим, не гривны не вложив в свое развитие. Я развивалась самостоятельно, разными способами, перепробовала все, — поделилась Настя на канале Okay Eva.

Она добавила, что относилась к своему развитию как к бизнесу, и это в конце концов сработало. А вот о состоянии своего мужа Богдана Скальницкого бизнес-леди не говорит, ведь говорит, что не считает его доходы.

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При этом Настя Талпа отметила, что ее избранник “занимается машинами” и хорошо зарабатывает. Однако она с ним не ради денег.

Фото: скрин из интервью на канале Okay Eva