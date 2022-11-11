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Настя Каменских спела с Пивоваровым о красоте Украины и жажде к свободе

11 ноября 2022, 15:36
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Каменських

Настя Каменских (NK) и Артем Пивоваров выпустили общую песню Там у тополі на стихах Павла Тычины. Новая песня включила в себя сразу два стиха украинского поэта, и к работе также представили черно-белый клип.

По мнению авторов песни каждый сможет найти что-то для себя в новой песне и найти в ней частичку себя.

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— В своих произведениях Павел Тычина очень искусно описывает природу и взаимодействие человека с ней. Он очень точно передает каждую деталь — можно прочувствовать на себе каждую частичку природы. Многим украинцам сейчас очень не хватает родных пейзажей, поэтому наша песня поможет оказаться на Родине, — заявил Пивоваров.

Настя Каменских также считает, что природа Украины очень красивая и уникальная. К тому же, тополь для нее символизирует величие и жажду свободы, что очень характерно для нашего народа в условиях войны.

— Было по-настоящему волнительно записывать эту работу — хотелось вокально передать энергию и мощь, которыми пронизаны слова автора и подчеркнуть это качественным мощным музыкальным сопровождением. Думаю, нам это удалось, — добавила артистка.

Напомним, что певица с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Недавно стал известно, что Каменских звонила Ани Лорак в первые дни войны и просила не молчать.

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