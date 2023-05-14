Певица Настя Каменских показала свою 68-летнюю маму, поздравив ее с Днем матери. Артистка удивила фанатов схожестью, а пользователи сети отметили чудесный внешний вид мамы.

Так, Каменских публиковала совместное фото в авто в Instagram с ее мамой — Лидой. Помимо теплого снимка также есть и приятные слова, которые певица посвятила самому дорогому человеку.

— Мама. Пожалуй, не существует другого такого слова, в котором бы поместилось столько любви и заботы, тепла и поддержки. Сегодня особый день, когда мы имеем возможность еще раз сказать своим мамам, как сильно их любим и ценим. С Днем матери всех мамочек мира и, конечно, мою, — заявила Настя.

Фанаты Каменский уже отреагировали на схожесть Насти и Лиды, а также подчеркнули молодость мамы:

Мать молодая, красивая.

Улыбка очень красивая.

Красавицы с праздником.

Лидочка просто лучшая.

Май — череда праздников для певицы — 4 мая у нее был день рождения, а уже 8 числа Каменских поздравила Потапа с его днем рождения. Артистка не упустила момента снова признаться ему в любви.