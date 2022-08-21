Певица Настя Каменских выступила в разрушенном российскими оккупантами Ирпене.

Артистка побывала в разрушенных зданиях, а также выступила для волонтеров Добробрата, выразив им благодарность за то, что они помогают восстанавливать город.

Настя спела Гимн Украины, а также свои песни.

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— В Ирпене посетила место, где когда-то стоял дом Владимира Павлюка… Дом Владимира был разрушен 21 марта вражеской миной. Оккупанты узнали, что Владимир, будучи вместе с сыновьями в ТРО, передавал координаты движения вражеской техники. И отомстили им за это. Оба сына были ранены. Но, к счастью, вся семья выжила, — поделилась историей артистка.

Также артистка выразила уверенность в том, что мы обязательно победим в полномасштабной войне с РФ и отстроим все то, что они разрушили.

Отметим, что Настя Каменских совсем недавно вернулась в Украину с начала полномасштабной войны. Все время артистка была за границей, где выступала на благотворительных концертах в поддержку нашей страны.

Очевидно, сейчас исполнительница будет активно выступать в Украине перед волонтерами и военными.