Мультиартист Дмитрий Монатик трогательно поздравил свою жену Ирину с днем рождения и показал их архивные кадры. Сегодня, 10 августа, ей исполнилось 36 лет.

Певец отметил, что любит свою супругу с каждым мгновением все больше. Он поблагодарил ее за каждый день, в котором есть для кого жить и каждое утро мечтать просыпаться рядом.

— С днем рождения тебя, моя львица. Верю, что следующий праздник отпразднуем так, как любили — вместе, всей семьей, рядом с родными друзьями. Вот увидишь, — подчеркнул Дмитрий

Также под публикацией он оставил строки со своей песни Ресницы безопасности.

Сейчас смотрят

Эти роскошные волосы и глаза цвета молодость подымают опять,

хотя после ударов таких не подымаются. Да?

Эти ливни лишь поют о хорошем, ведь перемены случаются, когда прислушаться, а мы — пытаемся. Да?

Эти облака плывут невероятно быстро.

Про эту легкость… Это мы мечтаем просто.

Эти улицы построили воспоминания.

Этот город обо всем нам дарит обещания, а я им верю…

Сколько повидали,

сколько раз ломали.

В какие дали не носила бы нас земля,

а это было все не зря.

Отметим, что Дмитрий сейчас в Украине, а его жена — за границей. Ранее Монатик рассказал, как Ирина отпустила его в Киев.

Признается, первые месяцы войны она была категорически против, однако позже поняла, что нужно смириться и отпустить.