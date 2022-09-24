Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя показал фото с президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Снимок музыкант обнародовал в Instagram. В кадре Тополя с Зеленским предстали в военной форме, Ермак в патриотической футболке с контуром карты Украины с надписью — Це мій дім.

— Киев. Утро — 213. Настроение — бодрое. Месяц — приготовили черные пакеты. Седьмой месяц войны “за три дня”. Стоим, боремся! Потому что Украина — это наш дом. Слава ВСУ! Слава Украине! — написал Тарас под фото.

Поклонники исполнителя оценили его фото с лидером страны, а также выразили уверенность, что Украина победит в полномасштабной войне с РФ.

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Горжусь! Силы, веры, победы! Ангелы хранители с вами!

Замечательное фото… Настроение поднимает.

Крутые ребята! Дай Бог вам мудрости довести Украину до победы!

Самые лучшие! Слава Украине! Слава ВСУ!

Мне нравится это фото! Три героя вместе! — Пишут в комментариях под снимком.

Ранее Тарас Тополя рассказал о службе и самом страшном случае во время войны. Говорит, больше всего боялся авиации, а именно вертолетов, отрабатывающий сектор неуправляемыми реактивными ракетами.

Также он вспомнил, как ему нужно было разблокировать телефон погибшего побратима его пальцем.

Фото: Тарас Тополя