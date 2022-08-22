Уже совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера романтического реалити Холостяк 12. Новый сезон украинцы увидят осенью.

Сьемки Холостяка 12 были завершены до начала полномасштабной войны. Изначально на украинском телевидении проект должен был выйти весной — 4 марта, однако по понятным причинам создатели решили перенести его.

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— Нашу весну украли, но эта осень, как никогда раньше, будет наполнена жизнью, — говорится в новом анонсе.

Точные дата и время, когда состоится премьера — пока неизвестны.

— Хочется влюбиться. Это должна быть украинка. Хочется ее найти, — говорит главный герой Холостяка 12.

Напомним, в 12 сезоне романтического реалити свою любовь будет искать бизнесмен и актер Алекс Топольский. Он вырос во Львове, однако после окончания университета переехал в США.

К слову, еще до полномасштабной войны были известны некоторые участницы, которые попытаются завоевать сердце Алекса. Так, за внимание Топольского будут бороться голливудская актриса и юрист.