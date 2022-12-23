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Наши отношения свелись к выяснениям, а не чувствам. С кем простился Холостяк

24 декабря 2022, 00:15
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Холостяк

В 9 выпуске романтического реалити Холостяк 2022 проект покинула Виктория Варлей.

– Что меня всегда в тебе цепляло – твоя элегантность, женственность и умение отстаивать свои позиции. Если тебе что-то нравится или нет, ты говоришь об этом прямо, как и в последнем видеообращении. Я ощутил твои сомнения, холод. Наши отношения начали сводиться к их выяснениям, а не к чувствам. Я пришел за ними. Сегодня у меня нет для тебя розы, — сказал Топольский на церемонии.

Холостяк

Холостяк признался – ему импонирует девушка. Она интересная, независимая, мудрая и самодостаточная. Прощаться с Викой Алексу было очень сложно, но он рад, что она восприняла это правильно.

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– Не ошибись, слушай свое сердце, – сказала Вика на прощание Топольскому.

Борьбу за сердце Холостяка продолжают Саша, Катя, Марина, Юля и Саша Мудрая.

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