В 9 выпуске романтического реалити Холостяк 2022 проект покинула Виктория Варлей.

– Что меня всегда в тебе цепляло – твоя элегантность, женственность и умение отстаивать свои позиции. Если тебе что-то нравится или нет, ты говоришь об этом прямо, как и в последнем видеообращении. Я ощутил твои сомнения, холод. Наши отношения начали сводиться к их выяснениям, а не к чувствам. Я пришел за ними. Сегодня у меня нет для тебя розы, — сказал Топольский на церемонии.